5E EDITION DU FORUM AFRICALLIA : Plus de 600 participants enregistrés

Durant 24 heures, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a été le point de convergence des Hommes d’affaires d’Afrique, mais aussi de ceux venus d’autres continents. Et ce, à l’occasion de la 5e édition du Forum Africallia qui s’est tenue du 21 au 23 février 2018. La cérémonie d’ouverture du forum a eu lieu le 22 février 2018, sous la présidence du chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré.

660 participants représentant 508 entreprises de 19 pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe ont participé à la 5e édition du Forum Africallia. Une participation qui a largement dépassé l’objectif que les organisateurs se sont fixé, à savoir réunir 400 chefs d’entreprises d’Afrique et du reste du monde. Au regard de cette participation record, Africallia semble être un rendez-vous incontournable dans l’agenda des Hommes d’affaires et des chefs d’entreprises de la sous-région et du reste du monde. Pour le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, Africallia est une opportunité d’affaires que le secteur privé doit saisir. C’est pourquoi il a interpellé le secteur privé africain à saisir toutes les opportunités d’affaires offertes par les partenaires privés d’Afrique et d’ailleurs. Africallia, ce sont les conférences thématiques. C’est aussi les rencontres B2B. Comme l’a relevé le chef de l’Etat, Africallia est devenu, en quelques années, une plateforme de mise en relation entre chefs d’entreprises d’Afrique de l’Ouest, grâce au professionnalisme de l’organisation et à la qualité des hommes et femmes d’affaires qui y prennent part. Pour ce qui est du pays d’accueil, le Président du Faso a affirmé que le Burkina Faso « entend exploiter tous ces atouts pour contribuer fortement à la renaissance du continent Africain. Toute chose qui passe par la prise en main, par les Africains, de leur destin ». Pour ce qui est de la sécurité, il a déclaré que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Aussi, le président du Faso a rassuré que le gouvernement travaille à offrir aux opérateurs économiques, un environnement des affaires incitatif. Pour montrer sa bonne volonté, le président du Faso a invité les ministres sollicités à se rendre disponibles pour les investisseurs qui souhaiteraient échanger avec eux sur des questions spécifiques.

En marge de la cérémonie d’ouverture de Africallia 2018, le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Mahamadi Savadogo, a indiqué qu’avec 19 pays, cette édition bat le record. Pour lui, cela veut dire que les investisseurs ont confiance au Burkina Faso. Le président de la CCI-BF a souhaité que les entrepreneurs puissent nouer des partenariats gagnant-gagnant.

Pour s’imprégner du déroulement concret de Africallia, le président du Faso et les officiels ont effectué une visite dans la section réservée aux stands d’exposition et l’espace de rencontre B2B.

A la cérémonie d’ouverture de Africallia 2018, il a été annoncé que l’évènement sera désormais tournant. Et la prochaine édition aura lieu en Côte d’Ivoire en 2020.

Pour rappel, la première édition d’Africallia a eu lieu le 20 mai 2010 à Ouagadougou.

Françoise DEMBELE

Les pays participant à Africallia 2018

L’Autriche

La Belgique

Le Bénin

Le Burkina Faso

Le Congo

La Côte d’Ivoire

L’Espagne

Les Etats-Unis d’Amérique

La France

Le Ghana

L’Italie

Le Mali

Le Niger

Le Nigeria

Les Pays-Bas

La République de Chine (Taïwan)

Le Sénégal

Le Togo

La Tunisie

Source : Dossier de presse