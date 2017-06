5E NUIT DU FOOTBALL AFRICAIN : Ce fut magique !!!

La salle polyvalente de Ouaga 2000 a été le théâtre de la célébration de la 5e édition de la Nuit du football africain le samedi 17 juin 2017. Un évènement qui consiste à regrouper chaque année plusieurs générations d’acteurs du football africain pour célébrer la beauté du jeu et se remémorer les souvenirs du passé.

Soirée de gala, de prestige et de célébration, la Nuit du football africain (NFA) réunit tous les ans les étoiles du football du continent, le temps d’une soirée. Cette manifestation annuelle dédiée au foot africain, s’impose au fil du temps comme un évènement sportif majeur et incontournable sur le continent. Cette initiative d’Yves Rodrigue Sawadogo vise notamment à récompenser et célébrer la crème footballistique africaine. Ces étoiles et ces valeurs qui ont marqué non seulement leur époque et les générations, mais aussi les talents footballistiques du moment qui font la fierté du football africain. Samedi dernier, la salle polyvalente de Ouaga 2000, cadre affrété pour abriter la manifestation, a connu une ambiance des grands soirs. Ce fut bien entendu des moments de convivialité, de grandes retrouvailles et de bons souvenirs, avec des visages illustres, tels Pierre Womé du Cameroun, Lakdar Belloumi (Algérie), Kalilou Fadiga (Sénégal), Abdoulaye Traoré dit Ben Bady de la Côte d’Ivoire. Plusieurs médias panafricains ainsi que des invités prestigieux dont Philipe Doucet et Aboubacry Ba de Canal+ Horizon étaient de la fête.

Plus d’une dizaine de célébrités africaines ont, à l’occasion, été distingués. Ce sont, entre autres, Pierre Womé et François Oman Biyick (Cameroun), Gadji Celi (Cote d’ivoire), Lakhdar Belloumi (Algérie), Kalilou Fadiga (Sénégal), Joseph Kaboré dit Sap Olympic (Burkina Faso). Au cours de cette même cérémonie, un hommage particulier a été rendu aux illustres disparus à l’instar de Jules Bocandé (Sénégal), Marc Vivien Foé (Cameroun), Rashidi Yekini et Stephen Keshi (Nigeria), Laurent Pokou (Côte d’Ivoire) et Cheick Tioté (Côte d’Ivoire) dont l’évocation du nom a été accueillie par une salve d’applaudissements. Il faut aussi relever que l’une des particularités de la Nuit du football africain est son volet social. « Chaque fois que l’évènement se tiendra, les acteurs s’engageront dans une action sociale en faveur des populations africaines », a dit Yves Sawadogo.

Il faut rappeler qu’en prélude à la NFA, un match de gala a eu lieu au stade municipal de Ouagadougou entre les anciennes gloires du football burkinabè et les légendes africaines. Une opposition qui s’est soldée par la victoire de la première citée par le score de 5 buts à 3.

Seydou TRAORE

La presse sportive en deuil

La grande faucheuse a encore frappé dans nos rangs. En partance pour la salle polyvalente de Ouaga 2000 où a lieu la cérémonie de la NFA, notre confrère Patrice Tahita de la radio RMO ne s’imaginait sans doute pas qu’il avait rendez-vous avec la mort. Alors qu’il négociait un virage pour se rendre sur le lieu de la cérémonie, deux quidams roulant à vive allure sur une moto vont le percuter violemment. La violence du choc a eu raison de notre confrère qui a rendu l’âme aussitôt. La nouvelle de sa mort a créé une vive émotion au sein de la grande famille de la presse présente dans la salle. « La vie d’un homme ne tient qu’à un fil, Il y a à peine deux heures, nous étions ensemble au stade municipal à l’occasion du match de gala qui a opposé les anciens joueurs du football burkinabé et les anciennes gloires », a lâché tout dépité Kader Traoré de l’Observateur Paalga. Une minute de silence a été observée en sa mémoire à l’occasion de la 26e journée du Faso foot, hier dimanche. La levée de corps aura lieu ce mardi à la morgue de l’hôpital Yalgado. Après une prière à l’église Christ roi de Pissy, le cortège prendra la direction du cimetière de Sandogo où aura lieu l’inhumation de Patrice Tahita. Adieu cher confrère !

Coulisses

Gadji Céli marque des points

En plus d’avoir reçu un trophée pour l’ensemble de sa riche carrière, le footballeur chanteur Gadji Céli a aussi mis le feu dans la salle par une prestation bien enlevée. Il a revisité au cours de sa prestation son riche répertoire fait de titres à succès. On peut citer, entre autres, hommage aux Eléphants, femme de feu, ca djo, etc.

Les « Roperos » et les chasseuses de footballeurs friqués aux aguets

Ils n’ont pour rien au monde voulu rater cette soirée. Les Roperos (les suiveurs de stars) et les chasseuses de footballeurs friqués ont battu le rappel des troupes. Ils se sont invités à la soirée à l’occasion de la Nuit du football africain. On les voyait ici et là à la recherche de nouvelles cibles.

Les visiteurs dans la nuit Ouagalaise

Aussitôt la soirée terminée, la quasi-totalité des footeux a mis le cap sur les boîtes de nuit branchées de la capitale pour poursuivre la soirée.

L’équipe de talents d’Afrique au grand complet

Pour cette cinquième Nuit du foot africain, l’équipe de talents d’Afrique conduite par Philippe Doucet et Aboubacry Ba était présente à Ouagadougou pour non seulement prendre part à la fête, mais aussi enregistrer une émission de ce programme de la chaîne Canal+.

Deux heures de retard

La 5e édition de la Nuit du foot africain n’aura pas été un succès au niveau de l’organisation. La cérémonie qui devait être retransmise en direct à la Télévision nationale a été retardée pendant de longues minutes (2 h) pour des problèmes techniques, dit-on. Un désagrément qui n’a pas été du goût de certains invités qui n’ont pas manqué de manifester par des éclats de voix et de grands gestes leur raz-le-bol face à cette situation.

Rassemblés par ST