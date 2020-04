Un tour dans les marchés de Bassemyam, Kienfangué et Saponé, a permis de faire un constat effarant. En effet, non seulement on y voit des gens coincés dans des cabarets mais aussi ceux-ci passent le temps à se changer les calebasses de dolo et cela, sans la moindre précaution. Or, ces comportements, par ces temps où sévit le coronavirus, sont très dangereux ; tant ils facilitent la propagation du virus. C’est le lieu donc d’appeler les uns et les autres à la discipline et au civisme. Car le coronavirus, il faut le reconnaître, est une réalité ; en témoigne le nombre important de décès enregistrés dans notre pays.

Pascal TIENDREBEOGO

(Correspondant)