8ES JEUX DE LA FRANCOPHONIE:Leticia Bambara rate sa sortie

La journée de ce jeudi 27 juillet 2017, n’a pas souri aux athlètes burkinabè qui, en cyclisme et au lancer du marteau, se sont inclinés face à des adversaires qui auront montré plus d’arguments et d’envie pour se hisser sur la plus haute marche du podium.

La journée de ce mercredi 27 juillet n’a pas été particulièrement heureuse pour nos compatriotes. En cyclisme, nos athlètes n’ont pu soutenir la concurrence face à des Français et des Marocains qui ont été dominateurs tout au long de la compétition. Partis d’Abidjan, les cyclistes devaient avaler un circuit de 129 km. Dès le coup d’envoi, les Français affichent déjà leurs ambitions en mettant le pied à l’étrier. Mais les Marocains qui n’entendent pas les choses de cette oreille essaient de les titiller en tentant des escarmouches. Des tentatives qui seront vite annihilées par l’équipe française qui va prendre la menace au sérieux en formant un rideau de fer autour de son leader, Pierre Idjouadiene. Ce mano a mano entre Français et Marocains va se poursuivre jusqu’ à l’arrivée à Bassam où, sans forcer son talent, le Français Pierre Idjouadiene va s’adjuger la médaille d’or en 3h 03mn 35s. il est suivi du Marocain Soufiane Sahbaoui et d’un autre Français Bruno Armirail. Selon le directeur technique national de la Fédération burkinabè de cyclisme, Martin Sawadogo, cette contre-performance de nos athlètes est à mettre sur le compte de l’inexpérience, car ils sont pour la plupart à leur première sortie internationale. « C’est vrai que nous n’avons pas atteint le podium, mais nous n’avons pas été ridicules non plus. Nous avons eu quelques pannes mécaniques qui ont occasionnées trois abandons de notre côté, mais cela ne nous a pas empêchés d’atteindre le groupe de tête avec 50% de nos athlètes », a-t-il soutenu. Autre déception de cette soirée, c’est la mauvaise sortie de notre compatriote Leticia Bambara. Très attendue à ces 8es Jeux de la Francophonie, la jeune Burkinabè n’a été que l’ombre d’elle-même avec quatre essais nuls. Une sortie ratée que bon nombre de spectateurs présents au stade Felix Houphouët Boigny s’expliquaient difficilement au regard de ses nombreuses performances. « Je voulais remporter une médaille pour le pays, mais ça n’a pas marché, ce sont des choses qui arrivent et je suis profondément déçue », a-t-elle lâché toute dépitée. Dans le classement officiel des médailles, la France et le Canada sont en tête avec 30 médailles. Mais le Canada a déjà à son actif 13 médailles d’or contre 10 pour la France, Le Maroc vient en 3e position avec 29 médailles, suivi de la Roumanie 21 médailles. Quant au Burkina Faso, il vient en 9e position avec 4 médailles.

Seydou TRAORE depuis Abidjan pour les 8es Jeux de la Francophonie