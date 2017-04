ABOUBACAR SAVADOGO, VICE-PRESIDENT DU COMITE D’ORGANISATION DU MEETING DU CFOP : « Tout se passera très bien »

Le comité d’organisation du meeting populaire de l’opposition a animé une conférence de presse le 27 avril 2017, pour faire le point de ses activités et donner des consignes sécuritaires à l’ensemble de ceux qui feront le déplacement de la Maison du peuple pour assister audit événement.

Sauf tremblement de terre, le meeting de l’opposition politique prévu demain samedi 29 avril 2017, aura bel et bien lieu à la Maison du Peuple, sous le coup de 15h. Et pour tous ceux qui pensaient à un report ou à une annulation dudit meeting, il n’en sera rien car, l’opposition ne voit aucune raison pouvant l’amener à annuler son meeting au jour d’aujourd’hui, si l’on en croit le Président du comité d’organisation (PCO), Léonce Zagré. A l’en croire, les échos qui leur parviennent sont même « très positifs » car les citoyens sont mobilisés dans tous les secteurs de Ouagadougou et au-delà. « Nous sommes confiants que la Maison du Peuple sera débordée », a-t-il dit. Et en pareille circonstance, il faut des mesures sécuritaires idoines. A ce titre, le comité d’organisation invite les participants à respecter certaines mesures en vue de la bonne réussite du meeting. « Les participants doivent éviter tout rassemblement parallèle, à quelque lieu que ce soit, avant, pendant et après le meeting ; les tee-shirts et autres gadgets estampillés de logos de partis politiques membres du cadre de concertation du CFOP sont admis. Par contre, des gadgets

aux effigies de personnalités politiques sont interdits. Il est strictement interdit d’être en possession de quelque arme ou projectile que ce soit : armes à feu, couteaux, flèches, ciseaux, lances, cailloux, pointes, bois, etc. ; il est fortement demandé aux militants d’observer une discipline militante et de ne pas céder aux provocations ni proférer des injures ». Telles sont, entre autres, les consignes sécuritaires livrées par le président du comité d’organisation. En tout état de cause, le comité assure et rassure que tout se déroulera normalement. « Nous rassurons que tout se passera très bien », foi du vice-président du comité d’organisation, Aboubacar Savadogo.

« Nous n’avons pas en tête une stratégie pour déstabiliser ce pays »

A la question de savoir ce que le comité pense des Organisations de la société civile (OSC) et partis politiques qui qualifient le meeting d’inopportun et visant à déstabiliser le pays, Léonce Zagré, président du comité d’organisation, répond : « Je ne vois pas en quoi un meeting peut déstabiliser un pays. A moins que ceux qui pensent cela soient à la manœuvre pour poser des actes pouvant déstabiliser. A notre niveau, nous avons pris toutes les dispositions. Ceux qui disent que c’est pour déstabiliser, peut-être qu’ils ont des stratégies en termes de meetings qui déstabilisent un pays ; si c’est le cas, qu’ils les partagent avec nous. Peut-être que prochainement, nous verrons comment il faut utiliser ces stratégies mais, pour le moment, nous n’avons pas en tête une stratégie pour déstabiliser ce pays ; nous avons envie d’échanger avec nos militants sur la situation nationale et dégager des perspectives ». Par ailleurs, le président Zagré a profité de l’occasion pour remercier ces « OSC et partis politiques qui ont fait un bon travail de communication sur le meeting, toute chose qui nous a facilité la tâche ». « Partout, on ne parle que du meeting du 29 avril », a-t-il affirmé.

M. Savadogo a, pour sa part, estimé qu’il n’y a « rien à craindre en principe si on est dans un Etat démocratique, républicain, où le jeu de la démocratie se joue normalement avec un parti au pouvoir et une opposition ». A son avis, ce n’est pas une marche-meeting mais un meeting qui, qui plus est, se déroulera dans une enceinte fermée. En tout cas, le comité d’organisation dit attacher du prix à la sécurité et avoir pris toutes les dispositions à cet effet.

Colette DRABO