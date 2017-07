ACCIDENT DE LA CIRCULATION : : Dicko fils sorti de l’hôpital Yalgado

Comme on le sait déjà, parmi les accidentés du vendredi 29 mai, figure l’artiste Dicko Fils, légèrement blessé. Après quelques jours de soins intensifs et d’examens qui n’ont révélé aucune fracture, le promoteur de la danse « Denkê Denkê » a été autorisé dans l’après-midi du 2 juin, à rentrer chez lui. Il continuera les soins à la maison et reviendra dans un mois pour un contrôle. Quant à Awa Nadia, elle serait dans un état « grave mais stable », selon un de ses médecins.

Depuis l’accident des deux artistes burkinabè, Dicko Fils et Awa Nadia, nombreux sont ceux-là qui ont laissé parler leur cœur en venant en aide aux accidentés. Ce sont les artistes qui ont été les premiers, dès le lendemain de l’accident, à manifester cet élan de solidarité en cotisant pour prendre en charge les frais médicaux des victimes. L’élan a gagné le monde du football puisque l’Etalon Aristide Bancé, lorsqu’il a appris l’accident, a fait part de sa tristesse et a décidé d’offrir une enveloppe de 500 000 F CFA pour aider l’entourage des artistes à faire face aux frais médicaux. Un geste noble qui mérite d’être salué à sa juste valeur.