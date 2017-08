Affaire de sorcellerie à Pilimpikou : une véritable chasse à l’homme en cours  

Il se passe quelque chose d’inexplicable présentement dans le village de Pilimpikou (commune rurale) dans la province du Passoré. En effet, selon des informations parvenues à notre rédaction dans la journée du mardi 17 mai 2016, une véritable chasse à l’homme s’y est engagée depuis trois jours. Tout serait parti de la mort d’un jeune homme revenu de la Côte d’Ivoire qui, lors de son séjour dans son village à Pilimpikou, y a construit une maison et acheté une nouvelle moto. Les vêtements du défunt, rapatriés de la Côte d’Ivoire, seront utilisés pour une pratique traditionnelle pour rechercher celui-là ou celle-là qui a été à l’origine de sa mort. Finalement, ce sont trois personnes âgées (deux hommes et une vieille) qui seront pointées du doigt. Dès lors et ce, depuis le dimanche de la Pentecôte, des jeunes ont pris sur eux la décision de faire la loi. Ainsi, toutes les personnes âgées soupçonnées de sorcellerie, ont été priées de quitter le village sans autre forme de procès et sommées de ne plus y remettre les pieds. Selon une source du village de Pilimpikou, on comptait environ 70 personnes âgées qui ont dû fuir dans la journée du lundi 16 mai, pour se retrouver en brousse. La gendarmerie s’y serait rendue le 16 mai mais, a rebroussé chemin, tant les jeunes ne veulent pas entendre raison. Des fils de la localité en appellent à l’intervention des autorités afin d’éviter le pire.

* Marché de l’UEMOA : le Burkina Faso va émettre des bons de Trésor pour 40 milliards FCFA

Selon l’Agence Ecofin, le Burkina Faso va émettre des bons de Trésor d’un montant de 40 milliards de francs CFA (environ 69,18 millions de dollars). L’émission prévue le 19 mai, arrivera à échéance le 17 novembre 2016, apprend-on de même source. Ces bons de Trésor, qui auront des taux d’intérêt multiples, seront proposés aux investisseurs des huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en unités d’un million de F CFA lors d’une adjudication organisée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

* Sport : Issouf Kinda bat l’Américain Zack Ramsey au Lincoln Rhode Island

Opposé au boxeur américain Zack Ramsey au Lincoln Rhode Island le vendredi 13 mai 2016, le Burkinabè Issouf Kinda s’est imposé au terme du combat aux points. Il s’agit de la 18ème victoire (dont 7 K.-O.) de Issouf Kinda dans la catégorie des super-légers. Son challenger, lui, est à sa première défaite.

* Côte d’Ivoire : Canal+ fait saisir et détruire du matériel de piratage à Abidjan

La Gendarmerie nationale a détruit 38 m3 de matériel qui servait au piratage des bouquets de télévision du groupe français Canal+ à Abidjan. Le stock détruit le 12 mai 2016, était constitué de 669 décodeurs de Canal+, 1 717 décodeurs divers, 553 cartes Canal+, 2 379 cartes diverses et 2 215 accessoires. C’est le fruit d’une saisie qui a duré 2 ans (de juin 2014 au 11 mai 2016). L’opération, ordonnée par le parquet, a été menée dans les communes de Port-Bouët, Adjamé, Youpogon, Cocody, Treichville et Koumassi. Des descentes sont annoncées dans la commune d’Abobo.

* RD Congo : les ministres voient leurs émoluments diminués de 30%

Les membres du gouvernement en RD Congo font face à des coupures sur leurs émoluments, de l’ordre de 30% dans le cadre de l’austérité imposée au train de vie et au fonctionnement de l’Etat et des ministères. Selon certains ministres dont les propos ont été rapportés par Jeune Afrique du 15 au 21 mai 2011, « avec ces réductions et suppressions de primes, financièrement, cela ne vaut presque plus le coup d’être ministre par rapport à ce que touche un député ».

* MPP Bourasso : le torchon brûle entre le SG et les militants

Le torchon brûle entre le secrétaire général du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) de la commune de Bourasso, province de la Kossi, et certains militants dudit parti. En effet, le premier cité qui a en charge la gestion des biens du parti, dont l’appareil de sonorisation, aurait tourné en bourrique les militants. Tout a commencé le samedi 14 mai lorsqu’un militant en compagnie d’un candidat du parti aux municipales, s’est rendu chez lui à domicile pour lui demander de mettre la sono à la disposition des militants pour une animation. Quoi qu’il ait accepté, il ne s’est pas exécuté. Le lundi 16 mai, les militants ont reformulé la même demande. Et cette fois-ci, le SG a opposé une fin de non-recevoir catégorique. Il aurait d’abord déclaré que l’appareil était déchargé avant de faire comprendre que le groupe électrogène est en panne. Selon un des militants, ce comportement du SG MPP de Bourasso est dû au fait qu’il a été écarté du bureau de la campagne. Les militants auraient décidé de ne lui remettre aucun kopeck parce que sa gestion n’aurait pas été catholique lors des campagnes précédentes.