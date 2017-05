AMADOU TRAORE, PRESIDENT DU PARTI LES REPUBLICAINS : « Tôt ou tard, chacun portera sa croix »

Juriste sorti de l’Ecole nationale d’administration (ENA) du Mali, option Administration publique, Amadou Traoré est aussi un mordu de la politique qui a fait ses premières armes au sein de l’Union pour la République (UPR), parti sous la bannière duquel il a été élu député en 2012. Mais aux lendemains de l’insurrection populaire d’octobre 2014, il a décidé de rompre les rangs pour, dit-il, des raisons d’éthique politique. Depuis décembre 2016, il a créé sa propre formation politique, baptisée « Les Républicains ». A travers cette interview qu’il a bien voulu nous accorder, il décrypte l’actualité politique nationale dominée, ces temps-ci, par les questions de la réconciliation nationale, le procès d’anciens ministres du dernier gouvernement du régime de Blaise Compaoré, le meeting de l’opposition, etc. Avant tout, ce cadre du ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation, explique la ligne idéologique de son parti politique.

« Le Pays » : Qu’est-ce qui a motivé votre départ de l’Union Pour la République (UPR) pour la création de votre parti politique, Les Républicains ?

Amadou Traoré : J’étais le Secrétaire national chargé de l’Administration et de la communication de l’UPR dont je fus membre fondateur en 2004. J’ai été élu député sous les couleurs de ce parti en 2012. Suite aux évènements d’octobre 2014, la ligne directrice du parti et son fonctionnement ne répondaient plus à mon éthique politique. Cette vision était du reste partagée par nombre de compagnons politiques avec lesquels j’avais des rapports de confiance. Ils se sont associés à moi pour créer le parti politique Les Républicains. A ce jour, des forces politiques venant d’autres partis politiques nous ont rejoints. Le travail de base est en cours.

« Si mon départ était lié à un besoin matériel, je me serais rapproché de la majorité actuelle, ce qui n’est pas le cas »

Est-ce parce que l’UPR n’est plus à la mangeoire ?

Pas du tout. Je disais tantôt que c’est parce que la ligne directrice et le fonctionnement de l’UPR ne répondaient plus à mon éthique politique que j’ai créé Les Républicains. C’est donc pour des questions de principes que j’ai quitté l’UPR. Si mon départ était lié à un besoin matériel, je me serais rapproché de la majorité actuelle, ce qui n’est pas le cas. Je me reconnais dans l’opposition politique et j’ai le courage de m’afficher avec ce statut.

Pourquoi le choix de la dénomination «Les Républicains », toute chose qui fait penser au parti politique « Les Républicains » de France ?

Chaque parti politique reflète la période et le contexte socio-politique de sa création. Notre pays vient d’une période mouvementée qui a vu la chute du régime du Président Blaise Compaoré, suivie de l’instauration d’une transition marquée par la tentative de coup d’Etat de septembre 2015. Les élections générales de 2015 et 2016 qui ont marqué le retour à une vie constitutionnelle ont été caractérisées par l’exclusion de certains acteurs majeurs de la scène politique nationale. Dans la gestion du pouvoir d’Etat, les nouveaux gouvernants pensent s’être affranchis des accords que le pays a souscrits. L’un dans l’autre, il nous apparaît que la chute du régime du Président Blaise Compaoré a marqué le départ d’une remise en cause des valeurs de la démocratie républicaine que la Constitution du 11 juin 1991 organise. Nous avons, pour cela, choisi de prendre cette dénomination républicaine à la création du parti, en ayant à l’esprit le souci de contribuer au rétablissement des valeurs en perdition.

La dénomination « Les Républicains » peut effectivement faire penser aux partis du même nom de France mais également des Etats-Unis d’Amérique. Mais elle renvoie à des réalités politiques différentes selon les continents, même si nous avons en commun la quête d’un environnement socio-politique de probité, de démocratie et de respect des valeurs de la République.

Quelle est la ligne idéologique du parti ?

Nous sommes des libéraux et notre devise est Liberté-Egalité-Justice. Nous défendons le libéralisme idéologique, politique et économique qui sous-tendent l’Etat de droit, l’économie de marché, la liberté d’expression et la diversité.

Cependant, le libéralisme comporte divers courants et notre philosophie du libéralisme intègre les valeurs sociales dont celui du développement partagé. Dans notre conception de l’Etat de droit démocratique, il est indispensable que la solidarité unisse toutes les composantes du peuple au-delà de leurs différences, afin d’asseoir une société basée sur la justice sociale. Sur le plan des idées, la liberté de réunion et d’association, la diversité et la laïcité sont le corollaire du libéralisme idéologique. Sur le plan économique, nous sommes convaincus que la liberté d’entreprendre est le meilleur générateur de progrès, en favorisant la création d’emplois dans tous les secteurs sociaux, l'innovation par la compétitivité, le dynamisme et le travail par l'intéressement.

« La réconciliation nationale n’est pas une option, mais bien une obligation de bon sens »

Tout parti qui se crée a pour vocation la conquête du pouvoir d’Etat. Quelles sont vos ambitions politiques ?

Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n°32-2001 du 29 novembre 2001 portant Charte des partis et formations politiques au Burkina Faso, notre parti a pour objectif fondamental et structurel : « …. la conquête et l’exercice du pouvoir d’Etat en vue de la défense des intérêts du peuple burkinabè et dans le respect des textes en vigueur. »

Mais au regard du contexte socio-politique de notre pays, nous nous sommes fixé un objectif conjoncturel majeur qui est la réconciliation nationale des enfants du Faso. Notre Manifeste est édifiant à ce propos.

La réconciliation nationale n’est pas une option, mais bien une obligation de bon sens pour cicatriser les stigmates de la crise que le pays a traversée. Nous sommes prêts à œuvrer avec toutes les composantes sociales pour mettre en place des mécanismes efficaces, pérennes et opérationnels de paix et de cohésion nationale.

Dans les jours prochains, nous allons effectuer notre rentrée politique au cours de laquelle nous aborderons des questions d’importance dont celle de notre appartenance politique. Au regard du contexte socio-politique de la création du parti, nous ne pouvons être que dans l’opposition républicaine.

Avec le recul, ne regrettez-vous pas d’avoir soutenu la modification de la Constitution ?

Du point de vue du droit, le principe de la révision querellée n’était en rien contraire à la Constitution. Mais du point de vue politique, le principe a péché par manque d’adhésion suffisante. Il est également important de signaler que le droit de contester la révision aurait pu et dû s’exercer autrement, ce qui nous aurait évité les lendemains incertains que nous vivons. En tout état de cause, chaque acteur politique en tirera certainement des leçons pour sa propre gouverne.

Assumez-vous votre part de responsabilité dans ce qui est arrivé les 30 et 31 octobre 2014, comme l’a récemment fait Gilbert Noël Ouédraogo ?

On entend de façon lapidaire que chaque Burkinabè est comptable de la situation du pays. Mais d’un point de vue direct, je n’ai jamais exercé de fonctions de décisionnaire à un haut niveau. Je ne perçois donc pas cette part de responsabilité dans les évènements des 30 et 31 octobre 2014 que je devrais assumer. Le jour où je serai cité à comparaître dans ce sens, j’aviserai, au regard des charges qui me seront opposées.

« Il était tout à fait normal et indiqué de rappeler aux dirigeants du MPP leurs engagements de campagne »

Le CFOP a organisé un meeting de protestation et d’interpellation le 29 avril dernier. Quel commentaire en faites-vous ?

Le CFOP est une institution de l’ensemble de l’opposition burkinabè, fondée à s’opposer au pouvoir par les voies légales dont l’organisation de meetings. Celui du samedi 29 avril 2017 avait pour objet de dénoncer la mauvaise gouvernance du pays par le MPP. Quoi de plus normal pour une opposition que de flageller les insuffisances d’un pouvoir qui peine à assurer le minimum pour le peuple en détresse ? Après plus d’un an d’exercice du pouvoir marqué par une forte dégradation des conditions de vie des populations et une insécurité généralisée, il était tout à fait normal et indiqué de rappeler aux dirigeants du MPP leurs engagements de campagne qui tardent à se réaliser.

Cela dit, je salue le CFOP pour l’organisation réussie de ce premier meeting de l’opposition politique, malgré les entraves de toutes sortes qui ont jalonné les préparatifs. Je le félicite également pour l’esprit républicain du meeting, ce qui n’était pas évident au départ.

Certaines voix s’élèvent pour demander la dissolution de la CODER. Qu’en pensez-vous ?

Mon parti est membre fondateur de la CODER. Nous avons effectivement vu, entre autres, les images d’une vingtaine de personnes au cimetière, représentant, semble-t-il, cinq organisations de la société civile et qui ont demandé la dissolution de la CODER. Il ne me paraît pas nécessaire de commenter leur déclaration, parce que ces personnes se trompent de combat et de cible. Subitement sorties de leur léthargie, elles seraient mieux inspirées de demander des comptes aux gouvernants en place pour les engagements non tenus et leur incapacité à gérer le pays. Tôt ou tard, chacun portera sa croix.

Du reste, tous ceux qui demandent la dissolution de la CODER perdent de vue que la liberté d’association est un droit constitutionnel et que nous sommes dans notre rôle d’animateurs de la vie politique. A la CODER, nous sommes fiers de l’audience de notre message de paix et de réconciliation auprès des couches représentatives du peuple burkinabè.

Que pensez-vous du procès de membres du dernier gouvernement de Luc Adolphe Tiao ?

Je concède avec certains que c’est un procès injuste, qui risque de porter sérieusement atteinte aux droits constitutionnels des intéressés. Mais je pense qu’il peut être le procès de la vérité, qui confondra les vrais responsables des faits en cause. Je suis solidaire de ces grands commis de l’Etat qui n’ont fait que leur travail.

Avez-vous quelque chose à ajouter ?

Depuis les évènements d’octobre 2014, certaines personnes utilisent l’apologie de la haine et de la division du peuple pour accéder ou se maintenir au pouvoir. D’autres font de la détresse des victimes de la crise au Burkina Faso, un fonds de commerce qu’ils ne veulent pas voir tarir. Pendant ce temps, le peuple, dans sa quête de paix, de cohésion sociale et de développement, ne sait plus à quel saint se vouer.Puissent les ancêtres donner aux hommes de paix, l’inspiration et la force nécessaires pour sortir le Faso de ce cycle de perpétuel recommencement !

Dieu bénisse le Burkina Faso !

Propos recueillis par Drissa TRAORE