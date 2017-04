ARRESTATION DE INOUSSA KANAZOE : Des commerçants marchent sur le Palais de justice

Inoussa Kanazoé, Président-directeur général de CIMFASO, a des démêlés avec la Justice. A cet effet, il a été arrêté le mercredi dernier et n’a toujours pas été libéré. Des commerçants, non contents de son arrestation, ont organisé une marche sur le Palais de justice de Ouagadougou où ils ont demandé la libération du prévenu. C’était le 24 avril 2017.

« Libérez PDG », tel est le slogan que les marcheurs scandaient à tue-tête sur fond de sifflets, brandissant des pancartes, devant le Palais de justice, le matin du 24 avril dernier. Un rassemblement qui semble avoir surpris non seulement les usagers de la Justice, mais aussi les éléments de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) qui, en moins de 30 minutes, sont arrivés par dizaines, armés de gaz lacrymogènes, à bord de plusieurs véhicules. Rapidement, la délégation qui doit rencontrer le procureur s’engouffre dans les locaux du Palais de justice. Parmi les marcheurs du jour, ceux qui sont juste en face des éléments de la CRS postés au portail du TGI, prennent l’initiative de s’asseoir devant le palais, sur le bitume chauffé à blanc par les ardents rayons du soleil de 10h, tandis que les autres se tiennent debout derrière. Tous sont sous le soleil brûlant. Après 30 minutes, on commence à voir la sueur dégouliner sur le front des marcheurs. A les regarder, rien ne semble entamer leur détermination. Pas même la soif. Au moment où l’on commence à sentir l’attente longue, on voit la délégation ressortir. Elle semble avoir eu de bonnes nouvelles, puisqu’après un bref compte-rendu que tous les marcheurs n’ont pas entendu, la foule des marcheurs avec à sa tête la délégation, se dirige vers le grand marché en scandant de plus belle : « Libérez PDG, Libérez PDG ». Au point de chute de la marche, Ouédraogo Hamidou de la Chambre de commerce a confié que « la marche sur le Palais de justice a été motivée par l’arrestation de Inoussa Kanazoé ». Il explique en ces termes : « Nous nous sommes mobilisés ce matin pour rencontrer le procureur en vue de comprendre ce qui se passe. Le procureur nous a reçus et nous a expliqué ce qui est faisable et ce qui ne l’est pas. Nous avons donc demandé qu’il fasse tout pour régler ce problème en faisant ce qui ne va pas gêner la Justice et qui va apaiser le climat social ». Toujours est-il que « la procédure enclenchée se poursuit et nul n’est au-dessus de la loi », a déclaré Hamidou Ouédraogo. Tout compte fait, poursuit-il, « nous avons demandé de le libérer, même si le dossier suit son cours. Si Inoussa Kanazoé a fauté, il doit répondre devant la Justice. Dans le cas contraire, il doit être acquitté ».