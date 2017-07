ARRONDISSEMENT 10 DE OUAGADOUGOU:Un maquis fermé pour nuisance sonore sur plainte des riverains

Le maquis Emeraude sis au secteur 43 de l’arrondissement 10 de Ouagadougou a été fermé par les services techniques de la mairie dudit arrondissement. Les riverains se disent heureux de la décision prise par le maire et ses collaborateurs. Manque d’autorisation d’ouverture, nuisances sonores, insalubrité, insécurité, dépravation des mœurs sont, entres autres, les raisons qui ont motivé la fermeture de ce maquis.

Joie et réconfort, tels sont les sentiments qui animent certains habitants du secteur 43 de l’arrondissement 10 de Ouagadougou. Et pour cause, la fermeture du maquis Emeraude, suite à plusieurs plaintes des riverains. En effet, selon El Hadj Saïdou Tapsoba, attaché de santé et riverain du maquis Emeraude, le maquis a commencé ses activités en 2015. « Le bar Emeraude a d’abord été ouvert en 2015. En son temps, il y avait les nuisances sonores, l’insalubrité, l’insécurité, la dépravation des mœurs. Les clients urinaient devant nos cours. Il était animé de 19h jusqu’à 5h du matin. En son temps, nous avions interpelé le promoteur. Nous avons même essayé de régler la question à l’amiable. Comme nous n’avions pas eu un terrain d’entente, nous nous sommes plaints auprès de la Délégation spéciale. Le président de la Délégation spéciale a voulu faire fermer le maquis, mais il n’a pas pu parce qu’il y a eu trop d’interventions. Le maquis avait été illégalement installé, puisque le promoteur n’a pas d’autorisation d’ouvrir », a-t-il expliqué. Par manque de clientèle, a-t-il poursuivi, le maquis a été fermé quelques mois plus tard. Et c’est en 2017, précisément en février, que les choses ont repris. « Dépravation des mœurs, consommation de stupéfiants, nuisances sonores, insécurité, bref, tout ce qui est contraire à la morale a repris de plus belle », a fait savoir un autre habitant du quartier.

« Nous sommes très heureux de la décision courageuse du maire »

C’est ainsi que la population a entrepris des démarches auprès de la Police municipale et de la gendarmerie. Mais chaque fois, la même phrase revenait : « Seuls les responsables de la mairie de votre arrondissement peuvent régler votre problème ». C’est ainsi que la population a écrit une lettre, le 6 juin 2017, à la mairie. Deux jours plus tard, les riverains qui se plaignaient ont été convoqués par le maire et ses collaborateurs qui les ont reçus avant de recevoir le promoteur du maquis. « Le 18 juillet dernier, le maire a pris un arrêté qui demande la fermeture immédiate et sans condition du maquis Emeraude. Nous, habitants du secteur 43 de l’arrondissement 10, nous sommes très heureux de la décision courageuse du maire. Nous disons que nous pouvons compter sur notre maire qui a su prendre une bonne décision », a indiqué Saïdou Tapsoba. « C’est un sentiment de soulagement parce que nous arrivons maintenant à dormir. Il n’y a plus de nuisance sonore. Avec la fermeture du maquis, nous espérons que le banditisme, la prise des stupéfiants et autres pratiques prendront fin dans notre secteur. Le promoteur n’avait aucune autorisation d’ouverture et il est venu s’installer dans une zone à usage d’habitation. Les activités du bar allaient à l’encontre des mœurs. Il y avait des jeunes filles dans le quartier, qui faisaient le trottoir. Toute chose qui est répréhensible du point de vue de la morale », a renchéri Cheik Ismaël Sodoré, riverain du maquis Emeraude.

Signalons que nous avons été au maquis Emeraude pour rencontrer ses premiers responsables. En l’absence du promoteur, le gérant, tout en déplorant la fermeture de son lieu de travail, a préféré ne pas faire de commentaire. Du côté des responsables de la mairie de l’arrondissement 10, le manque de document légal relatif aux activités du maquis, les plaintes des riverains sont, entre autres, les motifs qui ont milité en faveur de la fermeture du maquis. D’ailleurs, précise le maire, d’autres maquis subiront le même sort s’ils ne sont pas en règle vis-à-vis de la règlementation en vigueur.

Issa SIGUIRE