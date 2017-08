ARRONDISSEMENT 7 DE BOBO-DIOULASSO : Le nouveau maire dévoile ses priorités

A l’instar des autres arrondissements de la commune de Bobo-Dioulasso, les élections se sont déroulées paisiblement dans l’arrondissement 7. Ledit arrondissement qui a été créé en 2012, est à son 2e maire en la personne de Saferba Herman Sirima, élu le 21 juin 2016, sous la coupe du MPP (Mouvement du peuple pour le progrès). Il a obtenu 22 voix contre 4 pour son adversaire, Moussa Héma, ancien maire, sur un total de 26 votants. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, le nouveau locataire de la mairie de l’arrondissement 7 s’est prononcé sur ses priorités, les défis à relever, notamment la résolution des problèmes d’eau et de parcelles. Lisez plutôt !

« Le Pays »: Quels sentiments vous animent-ils après votre élection au poste de maire?

Saferba Herman Sirima: c’est un sentiment de fierté, vis-à-vis de mes frères qui ont placé leur confiance en moi, qui m’ont donné la charge de conduire l’arrondissement 7 pendant cinq ans.

Pourquoi avez-vous choisi d’être maire ?

Etant du secteur 21 qui relève de l’arrondissement 7, pendant 30 ans, j’ai constaté que la jeunesse a toujours été en marge. On n’arrivait pas à faire passer notre point de vue. Raison pour laquelle nous avons décidé de nous lancer et de nous faire entendre. Je voudrais dire aussi qu’il faut compter avec la jeunesse qui constitue aujourd’hui plus de la moitié de la population.

On sait que l’arrondissement 7 fait face à beaucoup de problèmes de parcelles. Qu’allez-vous faire pour les résoudre ?

N’étant pas de l’ancien conseil, je crois qu’il nous appartiendra de contacter des personnes-ressources et inviter tout le monde autour d’une table pour discuter des difficultés déjà rencontrées de par le passé. Et ensemble, on verra quelles solutions envisager pour résoudre les problèmes pendants. Il faut reconnaître que la question des parcelles est très sensible. Mais, je pense que chaque Burkinabè mérite d’avoir un toit. Si tout se passe dans la transparence, chacun sortira grandi de cette histoire.

Quelles sont vos priorités pour l’arrondissement 7?

Déjà, tout est prioritaire. Mais je crois que les questions d’eau et d’assainissement sont plus urgentes. Car, il y a des problèmes d’eau dans les 5 villages rattachés à l’arrondissement 7 que sont Nasso, Bama, Kokorowé, Wolonkoto et Dindéresso. L’accès à l’eau potable n’est pas toujours chose aisée dans ces localités. Aussi, quand on prend les trois secteurs de l’arrondissement, on se rend compte qu’il n’y a pas de caniveaux dans le secteur 29. Avec les grandes pluies qui s’annoncent déjà, les choses risquent de ne pas être faciles pour les habitants. En effet, la grande quantité d’eau des pluies qui passe par le secteur 29 est drainée jusqu’au secteur 22 en passant par le secteur 21. Or, en plus du manque de caniveaux, là où il y en a, ils sont bouchés. Si bien que quand il pleut, certains montent sur des tables avec leurs matelas et cela laisse de mauvais souvenirs. Donc, ce sont des questions prioritaires auxquelles il faut apporter des réponses.

Vous avez aussi les forêts classées de Dindéresso et de Kou qui rencontrent d’énormes problèmes. Que comptez-vous faire pour sauver ces forêts?

C’est vrai, je pense qu’avant toute chose, les questions de développement doivent être liées aux questions environnementales. Personnellement, je crois qu’on ne doit pas toucher à ces forêts. Il faut développer une politique autour de ces forêts pour le bonheur de tout le monde. Si on se permet déjà de déclasser ces forêts, je me demande ce que nous allons devenir dans les dix prochaines années. Il faut associer cette question environnementale au développement. Je pense qu’on va approcher les services concernés, pour voir ensemble qu’est-ce qu’il faudra faire.

Avez-vous un appel à lancer aux populations de votre arrondissement?

Je dirai à nos populations de rester sereines. Tout acte que nous allons poser, nous allons veuillez à ce qu’elles soient d’abord sensibilisées. Je voudrais leur dire que nous sommes engagés ensemble. Parce que l’Exécutif, sans la population, ne représente rien. Et la population, sans l’Exécutif, ne pourra pas arriver à grand-chose. C’est pour cela qu’il faut toujours se mettre autour de la table. Si chacun est conscient de son apport pour le développement de son arrondissement, je pense qu’on arrivera à grandir durant les cinq ans.

Interview réalisée par Félix OUEDRAOGO (Correspondant)

BIOGRAPHIE SUCCINTE DU NOUVEAU MAIRE DE L’ARRONDISSEMENT 7

Nom : Sirima

Prénoms : Saferba Herman

Né le 17/06/1978 à Bobo-Dioulasso

Nationalité: Burkinabè

Profession : cadre des assurances.

Actuel chef du bureau de l’agence SUNU de Bobo-Dioulasso

Marié et père de deux enfants

FORMATIONS ET ETUDES

2014-2015 : Master II, option Marketing et Intelligence des affaires

2010-2011 : Master II option Management des ressources Humaines

2007-2008 : Master I option Management des ressources Humaines

2006-2007 : Licence Professionnelle option Marketing /Management

2002-2003 : Brevet de Technicien Supérieur option Assurance

2000-2001: Diplôme Bac A