ATTAQUE CONTRE LE CONTINGENT TCHADIEN DE LA MINUSMA

Jusqu’au bout de la témérité

Des bruits d’armes automatiques tirés en direction du camp militaire de la MINUSMA, en l’occurrence des soldats tchadiens ; ce dimanche fut particulièrement sanglant à Aguelhok au Nord du Mali, où les forces obscurantistes ont encore fait parler la poudre, faisant une dizaine de morts.

Enième du genre, cette attaque avait pour cible les soldats tchadiens qui, on le sait, n’ont de cesse de donner du fil à retordre aux terroristes qui écument le septentrion malien. S’agit-il donc d’actions de représailles dirigées contre les Casques bleus ? Cela y ressemble fort. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que ces forces ténébreuses ne sont jamais à court d’astuces pour parvenir à leurs funestes fins. Engagées dans la voie du mal et ce, jusqu’au bout de la témérité, elles tenteront, à coup sûr, de rééditer l’exploit. Les assaillants tenteront sans aucun doute de revenir sur leurs pas, dans l’espoir de faire encore plus de victimes et de dégâts matériels et psychologiques. Que fera la Minusma ; elle qui n’est pas à sa première attaque terroriste, pour s’adapter à une réalité devenue encore plus périlleuse pour ses soldats ? En tout cas, la nouvelle et dangereuse donne devrait nécessiter de sa part une autre façon d’agir, si elle veut éviter que l’horreur continue à frapper dans ses rangs.

« Tant que la Minusma restera dans la logique de la réaction, il faut craindre qu’elle ne continue à subir les assauts itératifs des assoiffés du mal »

On peut être certain que les groupes terroristes qui infestent la zone, ne se lasseront jamais de monter à l’assaut de cette place-forte onusienne qui devrait se montrer plus « forte » qu’elle ne l’est aujourd’hui. Et il faut croire qu’ils seront d’autant plus encouragés, que la Mission ne dispose pas d’un mandat robuste, capable au moins de freiner leurs ardeurs maléfiques. Et c’est peut-être aussi cela, son malheur. En tout état de cause, tant que la Minusma restera dans la logique de la réaction plutôt que de l’action, de la défensive plutôt que de l’offensive, il faut craindre qu’elle ne continue à subir les assauts itératifs des assoiffés du mal.

Cela dit, cette attaque, comme les précédentes, est survenue en plein jour. Et les assaillants ont utilisé la stratégie du camouflage qui n’a pas été sans résultats dévastateurs. C’est dire s’ils pourraient avoir le sentiment d’être face à un ennemi peu redoutable à leurs yeux, et auquel, du reste, ils ont souvent multiplié les pieds de nez. La Minusma devrait tout mettre en œuvre pour leur ôter cette impression.

En agissant comme ils l’ont fait, on peut dire que ces terroristes maîtrisent bien « leur » terrain. Toujours est-il que c’est un doigt d’honneur qu’ils viennent de faire à l’Israël puisque Al Quaïda au Maghreb islamique (AQMI) qui a revendiqué l’attaque, la justifie par le déplacement au Tchad du Premier ministre, Benjamin Nyetanahu.

« Le Pays »