ATTAQUE D’UN VILLAGE IVOIRIEN PAR DES SOLDATS GUINEENS : Un casus belli insensé

Des militaires guinéens ont enjambé la frontière guinéenne pour aller faire le coup de feu le plus insensé de l’histoire des relations entre Abidjan et Conakry. Des soldats à la gâchette facile, tout droit sortis d’un mauvais roman. Toute cette histoire est rocambolesque voire invraisemblable. En effet, comment ces deux pays intimement imbriqués l’un dans l’autre par la culture, l’histoire et la géographie et qui, de surcroît, ont toujours filé le parfait amour, peuvent-ils donner à croire un seul instant à une agression armée de l’un contre l’autre ? Certes, un petit différend qui porte sur l’appartenance d’un petit village à l’un ou à l’autre, existait, mais on était très loin de croire que cela puisse provoquer un coup d’éclat meurtrier, entraînant la mort d’un citoyen ivoirien dudit village. Sans doute cette équipée sanglante est-elle le seul fait d’un groupuscule de militaires guinéens insatisfaits de la manière dont le différend frontalier a été réglé par le passé. Mais même dans cette hypothèse, cette poignée de soldats guinéens a tout faux de croire qu’aujourd’hui en Afrique, ce genre de différend se règle par des coups de feu.

La Guinée et la Côte d’Ivoire n’ont pas besoin de ça

Cet acte de folie traduit toute l’inculture et l’ignorance de ces bidasses qui ont opté de régler un problème en faisant litière de l’avis de la hiérarchie militaire. Car on imagine mal le commandement de Conakry donner son onction à une initiative aussi burlesque que dangereuse. A présent, il appartient à Abidjan et Conakry d’éteindre rapidement ce feu qui ne règle d’aucune façon le problème, au risque de provoquer une calamité aussi inopportune que dangereuse. La Guinée et la Côte d’Ivoire n’ont pas besoin de ça. Pas plus que toute la sous-région, déjà malmenée par l’insécurité et les malheurs du sous-développement.

« Le Pays »