ATTAQUE TERRORISTE DE NASSOUMBOU AU NORD DU BURKINA FASO : Le président IBK au chevet du peuple burkinabè

Le président de la république sœur du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, de retour du sommet d’Abuja, a effectué une escale technique à Ouagadougou, le samedi 17 décembre dernier, vingt-quatre heures après l’attaque terroriste du poste de Nassoumbou, ayant entraîné la mort de 12 soldats burkinabè et de nombreux blessés. Cette brève escale du président du Mali s’inscrit dans le cadre de la solidarité de son pays avec le peuple frère du Burkina Faso, présentement éprouvé après l’acte barbare perpétré par des terroristes venus du Mali. Le président malien a annoncé à sa sortie d’audience avec le président Roch Marc Christian Kaboré, l’idée d’une patrouille mixte et proposé un « remède » au repli des terroristes au Mali après leur forfait sur le territoire du Burkina Faso. A cet effet, il souhaite qu’un dispositif militaire soit mis en place pour « accueillir » ces terroristes. Le président, exprimant sa compassion au peuple du Burkina Faso, a déclaré à cette occasion ceci : « Les soldats burkinabè surpris dans leur mission, lâchement assassinés, le matériel détruit ; cet acte ignoble ne peut laisser le peuple malien indifférent et il est normal et indiqué que nous venions au Burkina Faso témoigner toute la solidarité du peuple du Mali au peuple frère du Burkina Faso. » Le président IBK a aussi saisi l’occasion pour annoncer que vu l’urgence de la situation, la prochaine rencontre du G5 dans les semaines à venir, sera un espace propice pour des échanges entre chefs d’Etat, afin de mettre en œuvre une stratégie de lutte commune contre les terroristes dans le Sahel.

Ben Issa TRAORE