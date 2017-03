ATTAQUES TERRORISTES AU BURKINA : Des OSC lancent l’appel de Ouagadougou

Face à la situation qui prévaut dans la région du Nord du Burkina suite aux attaques terroristes de ces dernières semaines, des organisations de la société civile ont décidé de réagir. C’est ainsi que le mouvement Citoyen africain pour la renaissance (CAR), le M21 et la Ligue des jeunes du Burkina étaient face à la presse le jeudi 9 mars 2017, pour lancer l’appel de Ouagadougou.

« Après une brève accalmie, tout est parti sur des chapeaux de roue. Au Nord du Burkina, les populations vivent l’enfer, la peur au quotidien. Tout notre pays s’interroge sur le regain dangereux de la violence. Les hordes terroristes ont encore frappé », a déclaré Hervé Ouattara, président du mouvement Citoyen africain pour la renaissance (CAR). C’était le 9 mars dernier, lors d’une conférence de presse initiée à Ouagadougou par le CAR, le M21 et la Ligue des jeunes du Burkina. Les représentants de ces différents mouvements ont élaboré un texte baptisé « l’Appel de Ouagadougou ; allons au Nord ». Et cela fait suite aux dernières attaques terroristes perpétrées dans le Nord du Burkina, qui ont fait des victimes. Selon Hervé Ouattara, les signataires de la déclaration s’indignent de l’escalade abjecte de la violence en dénonçant avec la dernière énergie, l’attentisme des autorités qui, fait-il savoir, ne réagissent pas à la hauteur des attentes du peuple burkinabè meurtri et indigné. Ajoutant que tout se passe comme si la démission des autorités était totale et complète, et comme si tout le monde refusait le combat. Pour le CAR, le M21 et la Ligue des jeunes du Burkina, le peuple en a assez de compter les morts de soldats et de civils. C’est pourquoi ils invitent les populations à être prêtes lorsqu’un mot d’ordre sera lancé pour sauver la république, si rien n’est fait. Le président du CAR et ses camarades des autres organisations annoncent la tenue prochaine d’une campagne de sensibilisation et de mobilisation populaire autour de la sécurité et de la cohésion sociale dans les différentes régions du pays.

Et s’il le faut, indique Hervé Ouattara, tout le pays se retrouvera au Nord pour résister et défendre l’intégrité territoriale. En plus de cela, ces organisations de la société civile invitent le gouvernement à se pencher sur la situation des populations habitées par l’incertitude exacerbée. Elles évoquent ainsi les augmentations sans motif valable du prix des produits de première nécessité. Face à cette situation que les organisations de la société civile qualifient d’exceptionnelle, elles exigent également des mesures exceptionnelles. Le CAR, le M21 et la Ligue des jeunes du Burkina recommandent la nomination de responsables militaires compétents, de policiers ou gendarmes à la tête des ministères de la Défense et de la Sécurité, l’instauration de l’état d’urgence dans les zones à fort risque, l’instauration de fouilles systématiques des zones sensibles maison par maison, grenier par grenier, pour déloger les terroristes et leurs éventuels complices ; une réflexion sur les ajustements constitutionnels devant permettre de renforcer la sécurité sur le territoire, le renforcement du dialogue avec les syndicats et les autres acteurs de l’insurrection populaire afin d’apporter des solutions à tous les problèmes aussi bien sociopolitiques, économiques que sécuritaires et surtout d’attirer les investisseurs et bailleurs de fonds au Burkina.

Antoine BATTIONO