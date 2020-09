AUDIENCE DES MEDIAS DANS LA REGION DU CENTRE

L’Association pour le développement des médias (ADM) a organisé une conférence de presse, le 1er septembre 2020, à l’hôtel Bravia, à Ouagadougou. L’objectif de la conférence de presse était de présenter les résultats d’une audimétrie réalisée sur la population du Centre, en collaboration avec le groupe Variante. Ces résultats n’ont pas du tout été appréciés par des journalistes pendant le point de presse.

C’est un point de presse au cours duquel les journalistes n’ont pas tardé à dire leurs quatre vérités, vu qu’ils étaient directement concernés. En tout cas, ils n’ont pas eu la langue dans la poche lors de la conférence de presse de l’ADM, le 1er septembre dernier. Il a été question, au cours de ce point de presse, de présenter les résultats d’une étude menée sur l’audience des médias dans la région du Centre. D’entrée de jeu, la présentation sur Power Point du classement sur la préférence des médias par la population, du technicien et Directeur général du groupe Variante, Alex Yaméogo, n’a pas été du goût des journalistes. Cela s’est traduit pour une cacophonie dans la salle ainsi que des gestes de désapprobation face à ces résultats. « Sur quoi vous êtes-vous basés pour faire une telle étude ? Pouvez-vous nous garantir la crédibilité d’une telle étude ? Quel est l’objectif recherché en faisant de telles études ? ». Autant de questions qu’un journaliste d’une chaîne de télé web a posées aux organisateurs. Et le directeur du groupe Variante de tenter d’apporter par les réponses. N’ayant pas été convaincu des réponses apportées à ses questions, le journaliste rebondit en en posant d’autres. « Certaines de mes questions n’ont pas eu de réponses. Mais je profite en poser d’autres. D’abord, quand est-ce que votre association a été créée ? Avez-vous eu l’autorisation, avez-vous travaillé avec le Conseil supérieur de la communication (CSC) pendant l’étude ? D’ailleurs, quelles sont vos sources de financement? ». Aucune réponse à ces questions. Le directeur du groupe Variante hausse le ton tout en indiquant que sa structure fait partie de l’une « des entreprises les plus crédibles en termes d’études dans le secteur des médias. » « Ce n’est pas parce que je n’ai pas de barbe que vous pensez que je n’ai pas d’expérience. D’ailleurs, j’ai obtenu des diplômes dans des écoles de renommée internationale. Je viens de rentrer du Canada il n’y a pas longtemps », a-t-il lancé. Une autre journaliste qui a préféré sortir de la salle, a laissé entendre ceci avant de partir : « Je ne vais pas écrire cet article, car une telle étude n’est ni crédible ni sérieuse. Il y a sûrement eu de la manipulation quelque part». La présidente de l’ADM, Stéphanie Zoungrana, a indiqué que son association est à but non lucratif, à caractère social, apolitique et laïque. Et d’ajouter qu’elle a été créée en décembre 2019. Son rôle majeur, selon elle, est de contribuer au développement des entreprises médiatiques. « En plus, c’est une jeune association qui n’a même pas encore une année et qui se permet de faire un classement des médias préférés des populations », murmure un journaliste au fond de la salle, son enregistreur en main. Tout surpris des résultats de l’étude, ce même journaliste lance à l’endroit des conférenciers : « Vous avez travaillé dans notre dos, sans nous associer. Voilà pourquoi on se pose tant de questions sur la crédibilité de vos résultats obtenus ». «D’ailleurs, combien a coûté cette étude et qui l’a financée? », a-t-il demandé sans obtenir de réponse. Notons que l’étude sur l’audience des médias a été réalisée dans les mois de juin, juillet et août, et a concerné uniquement la région du Centre, sur un échantillon de 1 848 personnes âgées de plus de 15 ans, selon les conférenciers.

Valérie YAMEOGO/ TIANHOUN