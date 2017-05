BANQUE DE L’UNION BURKINA FASO (BDU-BF) : Une institution bancaire est née

Dans un contexte de relance de l’économie au Burkina Faso, une banque vient de voir le jour au Burkina Faso. Il s’agit de la Banque de l’Union BURKINA Faso, filiale de la Banque de développement du Mali (BDM). La cérémonie de lancement officiel des activités de la nouvelle banque a eu lieu le jeudi 22 décembre 2016, à Ouagadougou.

Une banque se souciant du financement des salariés des secteurs public et privé et celui des PME/PMI est née. Il s’agit de la Banque de l’Union Burkina Faso (BDU BF), filiale du Groupe Banque de Développement du Mali (Groupe BDM). Le siège de la dernière-née des banques est situé à l’immeuble Abdoulaye Traoré, Avenue Loudun dans l’espace du Projet ZACA. Elle a ouvert ses guichets le 15 janvier 2015 et le lancement officielle de ces activités a eu lieu le 22 décembre dernier. Orientée dans l’universalité des produits et des services bancaires, la BDU-BF entend contribuer activement au développement économique du Burkina Faso. A ce jour, son capital social, en cours d’augmentation s’élève à 8,75 milliards de F CFA et il est détenu par la BDM-SA, la BOAD, les Chambres de Commerce et d’industrie du Burkina et du Mali, et les privés burkinabè. Selon Stéphane Wenceslas Sanou, ministre du Commerce de l’industrie et de l’artisanat, qui a procédé au lancement officiel des activités de la BDU-BF, au nom du premier ministre s’est réjoui de l’installation de la Banque au Burkina Faso. Il a félicité la BDU-BF pour son dynamisme au Burkina Faso en deux ans d’activité. Dans le discours de lancement, le ministre Stéphane Wenceslas Sanou a exhorté la BDU-BF à soutenir le secteur informel.

La Banque de l’Union ambitionne s’étendre dans l’espace de l’Union Monétaire et économique Ouest africaine. D’où le nom Banque de l’Union qui se veut être une banque d’intégration dans la sous-région. Au Burkina Faso, la BDU-BF a des agences à Sankaryaré, Pissy, Bobo-Dioulasso, et Ouahigouya. A l’international on la trouve au Mali, en Côte d’Ivoire, en Espagne, en France, en Guinée Bissau et au Burkina Faso. Selon le Président du Conseil d’administration de la BDU-BF, Amadou Sidibé, le choix du Burkina Faso, pour l’installation de la BDU-BF n’est pas fortuit en ce sens que le Burkina Faso et le Mali ont beaucoup de points communs. Ce sont des pays continentaux de la zone UEMOA, donc nous devons nous donner la main pour transformer nos handicaps en atouts. C’est pourquoi nous avons décidé de venir au Burkina où nous avons beaucoup de relations particulières et beaucoup d’opérateurs économiques qui ont des affaires dans les deux pays.

Beaucoup d’officiels et de personnalités importantes ont assisté au lancement officiel des travaux. Le Président du Conseil d’administration de la Banque de Développement du Mali (BDM- SA), Ahmed Mohamed Ag Hamani, était aussi là et a même salué l’installation de la BDU au Burkina Faso. A l’entame de ses propos, il a tenu à présenter ses condoléances au peuple burkinabè pour l’attaque terroriste du 16 décembre 2016, perpétrée à Nassoumbou, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Par ailleurs, le PCA de BDM a affirmé que le lancement de la BDU-BF est un jalon de plus pour le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et le Mali. Et en s’installant au Burkina Faso, « la BDU-BF se met au service d’une jeunesse engagée et dynamique », foi de Ahmed Mohamed Ag Hamani. Embouchant la même trompette, le Directeur général de la BDU-BF, Karim Bagayoko a déclaré : « venez nous donner votre argent pour qu’on le garde pour vous afin de rehausser le niveau de bancarisation au Burkina Faso ». Un appel qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Alors populations du Burkina Faso, venez à la BDU-BF, la banque avec laquelle, « vos ambitions n’ont pas de limites ».

Les services de la BDU-BF

Les types de compte à la BDU-BF

Le compte courant

Le compte chèque particulier

Le compte d’épargne

Le compte à terme

Les différents crédits

Les crédits de consommation

Les crédits d’équipement

Les crédits d’investissement

Les cautions diverses

Les remises et crédits documentaires

Les avals de traites

Les services bancaires classiques

Les retraits et versements d’espèces

La mise à disposition de chéquier

Les virements nationaux et sous-régionaux

Les virements internationaux