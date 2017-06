BEPC, SESSION 2017 : L’heure de la vérité a sonné !

Nous sommes en fin d’année scolaire. Et pas plus tard qu’hier déjà, 1er juin 2017, a débuté l’administration des épreuves du BEPC (Brevet d’études du premier cycle). Même au moment où vous me lisez, les différents candidats en lice sont en pleine salle de composition. C’est l’heure de la moisson. Chaque élève récoltera ce qu’il a semé pendant les neuf mois qu’aura duré l’année scolaire. Je dirai que c’est l’heure de la vérité qui a sonné. A chacun de prouver ce dont il est capable. Et comme d’habitude, ceux qui ont mouillé le maillot vont se tirer d’affaire. Ceux qui ont passé tout le temps à fainéanter ou à feinter les cours se doivent aussi de comprendre que l’échec sera leur meilleur compagnon. Ce qui m’énerve, c’est que ce sont ces mêmes enfants qui, une fois les résultats proclamés, commencent à tomber en transe, comme pour tromper la vigilance de leurs parents. Ce genre de scènes, on en voit chaque année, à l’issue de la proclamation des résultats. Et là, je le dis à qui veut m’entendre. Je ne ressens aucune pitié pour un élève paresseux ou impoli. Il mérite tout ce qui lui arrive. C’est pourquoi d’ailleurs j’en veux beaucoup à ces parents qui, sachant que leur rejeton ne fout rien de bon à l’école, se donnent la peine de lui trouver le « pétrole ». Cette pratique aussi, on en a vu au Burkina Faso où à la veille de certains examens, le pétrole coulait en abondance. Il en est de même de ces parents qui vont voir certains correcteurs pour négocier des faveurs pour leur enfant, moyennant naturellement des espèces sonnantes et trébuchantes. Une fois le deal calé, le professeur à qui on donne déjà les signes distinctifs de la copie, gonflent la note du candidat alors que celui-ci, en temps normal, devrait être ajourné. Ce n’est pas moi qui le dis, mais les faits parlent d’eux-mêmes. Franchement, je ne vois pas personnellement à quoi ça sert d’aider un enfant à décrocher un diplôme, alors que celui-ci ne le mérite pas. La meilleure manière de le faire, c’est de faire comme ces parents responsables qui, dès le début, suivent la carrière de leurs enfants.

Bientôt nos villes vibreront au rythme des arrosages

Et après avoir décelé leurs lacunes, ils engagent des maîtres à domicile pour eux, en vue d’un meilleur suivi. Pour moi, c’est la meilleure manière de faire plutôt que d’apprendre à voler à son enfant. Ce n’est pas normal. J’ai envie de dire que c’est même anormal à tout point de vue. En tout cas, je l’ai toujours dit à ma tante Sidpayeté qui, chaque fois que sa fille échoue, pointe du doigt la responsabilité des professeurs. Pour elle, soit la correction a été sévère, soit elle a été bâclée. Je ne suis pas personnellement un pédagogue, mais je pense que ma tante a tout faux. Car, son enfant n’est pas le seul à composer et s’il échoue là où d’autres sont admis, il faut bien reconnaître la grande part de responsabilité du candidat au lieu de chercher coûte que coûte des boucs-émissaires. Je suis contre une telle manière de voir les choses. Je n’aime pas faire dans le sentiment. Il faut plutôt se montrer objectif. En tout cas, pour ma part, je souhaite bonne chance à tous les candidats. Que les meilleurs gagnent et que les paresseux aussi… Je sais que bientôt nos villes vibreront au rythme des arrosages. Et c’est tant mieux. Et quant à ceux qui ne seront pas admis, ils n’auront que leurs yeux pour pleurer. Ainsi va la vie !

« Le Fou »