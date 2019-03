« Un enfant de six ans, portant un habit de couleur rouge, est porté disparu depuis le 28 mars dernier, alors qu’il était en compagnie de ses camarades du quartier ». Ce sont là, entre autres, les avis de recherche que l’on a coutume de lire sur la toile ou dans les journaux de la place. Et cela devient de plus en plus fréquent si bien que l’on en appelle à la responsabilité des parents. Quand on abandonne un enfant à lui-même dans une grande ville comme Ouagadougou, on ne doit pas s’étonner qu’il soit porté disparu. Cela dit, il faut donc faire preuve de vigilance quand on sait qu’un enfant est un trésor.

Boundi OUOBA