Ils se font appeler blanchisseurs. Mais quand ils réceptionnent les vêtements à repasser, ils les enferment dans leurs ateliers et disparaissent toute la journée. Il y en a même qui se permettent de voyager pendant des semaines, abandonnant leurs clients à eux-mêmes. Voyez-vous ? Ça ne fait pas sérieux. Quand on décide d’exercer un métier, on doit le faire avec amour et professionnalisme de sorte à donner envie aux gens de revenir vers vous. Mais hélas, très peu de Burkinabè le savent si fait que beaucoup en font à leur tête.

Valérie TIANHOUN