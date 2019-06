Face à la crise sécuritaire qui sévit dans notre pays, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont initié des opérations de contrôle sur les grands axes routiers, et cela de jour comme de nuit. Ce qui est une très bonne chose en soi. Seulement, l’on fait le constat que ces contrôles ne concernent que les compagnies de transport en commun. Ce qui n’est pas normal. Il faudra les étendre aux véhicules personnels. C’est le contexte national et sous-régional qui l’exige. Le ministère de la Sécurité est donc interpellé.

Madi ZOUNDI

(Correspondant)