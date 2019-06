Il arrive souvent qu’à l’église, dans les mosquées, des téléphones portables perturbent les fidèles dans leurs prières. De même, dans certains endroits comme les salles d’audience des tribunaux, on exige que les téléphones soient éteints pour ne pas perturber les audiences et on le rappelle au public sans cesse. Mais malgré cela, ils sont nombreux ceux qui ont l’oreille dure. Pourtant, nul besoin d’expliquer qu’il est incommode de mettre tout le monde mal à l’aise en refusant de se conformer aux normes exigées. A défaut d’éteindre son téléphone portable, on peut au moins le mettre en mode vibreur ou silencieux pour ne pas déranger les autres. C’est une question de savoir-vivre.

Boundi OUOBA