Dans quelques heures, sera donné le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en Egypte. C’est peu dire que ce sera un moment de passion, tant les fans du football ne ménageront aucun effort pour suivre les prestations de leurs équipes préférées. Si fait que captivés souvent par la magie du jeu devant leurs postes téléviseurs, certains laissent parfois leurs portes ouvertes où leurs engins sans aucune surveillance. C’est le moment favori pour des personnes mal intentionnées, comme les voleurs, de passer à l’acte. Il est donc conseillé aux accros du football d’être vigilants. L’autre aspect est l’impact que les horaires de ces matchs pourraient avoir sur la vie des couples. On sait que les femmes sont les premières spectatrices des feuilletons ou des « télénovéla », et ne veulent généralement les rater pour rien au monde. Et quand on sait que certains matchs se jouent à la même heure que celle des feuilletons, une bagarre est vite arrivée entre monsieur et madame du fait que chacun tient à son programme. Dans les foyers où il n’y a pas deux postes téléviseurs, il faudra donc de la compréhension pour éviter des querelles inutiles.

Issa SIGUIRE