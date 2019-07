Ça y est, les résultats de l’examen du Bac sont tombés, du moins, ceux du premier tour. Après quelques mois de dur labeur, voilà venue l’heure de la moisson. Comme d’habitude, certains candidats ont pleuré, d’autres ont jubilé. Seulement, ces derniers ont tellement crié de joie qu’ils ont perdu la tête, oubliant, pour certains, que la route tue. Comme le dit un proverbe moaaga, « à trop jubiler, le lièvre finit par se retrouver la tête dans une gibecière ». Une candidate heureuse a malheureusement fait les frais de sa bonne humeur en se fracassant la jambe sur la chaussée. Quelques instants de bonheur et d’inattention et un accident est vite arrivé. S’il est normal de laisser éclater sa joie après la réussite à un examen, il est encore mieux de le faire prudemment quand on sait le danger que représentent nos routes ; cela au risque de transformer notre joie en malheur. Avis est donc lancé aux candidats admis car la prudence, dit-on, est mère de sûreté.

Valérie TIANHOUN