Hier matin, alors qu’il crachinait sur Ouagadougou, les rues et autres avenues de la capitale étaient quasiment désertes. Les motocyclistes qui envahissent généralement les voies aux heures de pointe, étaient aux abonnés absents et ce pratiquement jusqu’à 8h. Si fait que l’on se pose la question suivante : à quelle heure commence le service à Ouagadougou quand il pleut ? La question mérite d’être posée quand on sait que dans la Fonction publique, par exemple, nombreux sont ceux qui ont rejoint leurs bureaux respectifs carrément après la pluie. Voyez-vous ? ça ne fait pas sérieux. On veut atteindre le niveau de développement qu’ont atteint les autres alors que l’on passe le temps à s’amuser avec le travail. C’est cela aussi, la différence avec le privé.

Boundi OUOBA