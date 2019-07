«Votre billet est trop fatigué ou trop déchiré» ou bien «votre pièce est trop lisse, il faut changer sinon les clients refusent de prendre». Ce sont des propos que l’on entend fréquemment de la bouche de commerçants. Mais à qui la faute ? Les consommateurs que nous sommes en sont responsables. En effet, il suffit de voir certains consommateurs manipuler la monnaie de la manière la plus banale qui soit, pour se rendre compte de l'origine de la détérioration des billets de banque et des pièces. A défaut d'avoir un porte-monnaie pour ranger soigneusement son argent, il faut éviter autant que faire se peut, de froisser et de salir surtout les billets de banque.

Madi ZOUNDI

(Correspondant)