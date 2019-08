Au Burkina, nombreuses sont les routes qui sont dans un état si piteux que tout travail de réfection réjouit les usagers. Par contre, ce qui l’est moins, c’est l’entretien des voies de déviation pendant les travaux de réfection. En effet, bien que ledit entretien soit prévu généralement dans le budget, force est de constater que les voies de déviation manquent d’attention. Certaines ne sont ni raclées ni arrosées. Ce qui occasionne des accidents et contraint les usagers à avaler la poussière à longueur de journée. Et pendant ce temps, ceux qui sont chargés d’entretenir ces voies se la coulent douce dans les maquis et autres lieux de distraction, en toute impunité. Ce qui n’est pas normal. Car on ne peut pas permettre aux uns de s’amuser avec la vie des autres.

Dabadi ZOUMBARA