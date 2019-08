« Votre dossier que vous avez déposé dans notre société, a été retenu. On a un besoin de personnel mais on n’arrive pas à vous joindre ». Ce message, certains d’entre vous l’ont peut-être reçu et cela, sans avoir déposé un dossier quelque part. Mais attention ! Il ne s’agit ni plus ni moins que de l’œuvre d’une bande d’escrocs qui essaient ainsi de vous attirer dans ses filets. Car, si vous commettez l’erreur de rappeler le numéro avec lequel le message a été envoyé, votre interlocuteur au bout du fil, vous demandera un complément de dossier avec bien sûr de l’argent en plus. Alors, vigilance !

Boundi OUOBA