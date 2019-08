Ils jouent un rôle central dans l’assainissement de notre cadre de vie. Il s’agit des femmes et des hommes qui, organisés au sein de structures, vont de concession en concession pour ramasser les ordures, moyennant une certaine somme d’argent. Toute chose qui est à saluer à sa juste valeur car, comme le disait Martin Luther King, « Sois le meilleur quoi que tu sois ». Ce qu’il faut cependant regretter, c’est que certains d’entre eux laissent derrière eux, des ordures après le ramassage. Pire, certains ne daignent même pas ramasser les tas d’ordures qui tombent de leurs charrettes et salissent davantage des routes qui n’étaient pas déjà des modèles de propreté. C’est pourquoi il convient d’inviter ces prestataires de service à plus de vigilance pour un cadre de vie plus sain.

Issa SIGUIRE