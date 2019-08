Bientôt débuteront les inscriptions et réinscriptions scolaires. Que de soucis pour les parents d’élèves ; chacun voulant trouver une place pour son enfant dans un établissement scolaire. Toutefois, ils doivent faire preuve de vigilance, s’ils ne veulent pas se laisser abuser par des marchands d’illusions. Car, il y a des esprits mal intentionnés qui, à travers des publicités mensongères, présentent des établissements fictifs dans le but d’extorquer de l’argent aux parents d’élèves durant cette période. C’est pourquoi on en appelle à la vigilance des parents d’élèves qui doivent plutôt garder à l’esprit que seuls les établissements scolaires qui figurent sur la liste publiée par le ministère des Enseignements secondaire et supérieur, méritent d’être pris au sérieux.

Valérie TIANHOUN