A quoi doivent servir les vacances scolaires et universitaires ? Les réponses de certains élèves et étudiants à cette question, risquent d’être fort surprenantes. En effet, il suffit de faire un tour dans les bars, maquis et boîtes de nuit, en cette période de vacances, pour savoir que certains ont très mal compris le sens des vacances. A tout moment de la journée et même tard dans la nuit, des vacanciers s’adonnent à cœur joie à la consommation de l’alcool, sans modération. Or, les vacances devraient être consacrées au repos, à des activités domestiques et à des manifestations socio-culturelles. Cela participe à l’éveil et contribue à une bonne éducation des enfants. Chers parents, ouvrez l’œil et le bon, avant que votre progéniture ne soit hors d’état de suivre les cours à la rentrée scolaire, parce qu’elle a choppé une infection ou une grossesse indésirée ou précoce.

Valérie TIANHOUN