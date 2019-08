Les guichets automatiques de banque (GAB), c’est une bonne initiative qui permet aux détenteurs de cartes de GAB, de retirer de l’argent à tout moment et d’éviter de se déplacer avec d’importantes sommes lors de leurs voyages ou autres. Le hic, c’est que certains usagers de ces GAB sont pour le moins imprudents. En effet, d’aucuns se permettent de faire des retraits à des heures indues de la nuit, attirant du coup sur eux, des regards malveillants. Il est bien vrai que devant chaque guichet, sont postés des vigiles. Mais que peut un vigile parfois non armé, contre un délinquant ? Sans compter que l’agresseur peut choisir de vous suivre et attendre que vous soyez dans un coin obscur, pour vous dépouiller de votre argent. La prudence, on ne cessera jamais de le dire, est mère de sûreté.

Issa SIGUIRE