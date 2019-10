Emprunter les routes aux abords des gares routières dans nos grandes villes, relève, de nos jours, d’un parcours du combattant pour les usagers. Et pour cause, le désordre semble avoir pris le pas sur l’ordre en ces lieux. Des conducteurs qui ne respectent pas le code de la route, des boutiques ou vendeurs ambulants installés pêle-mêle, des chauffeurs de taxis qui font la pluie et le beau temps, bref, c’est à tous ces désagréments que l’usager doit faire face lorsqu’il emprunte ces routes. Il est temps que les autorités communales mettent fin à ce bazar qui est source d’accidents de la circulation.

Issa SIGUIRE