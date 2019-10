La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et a sans doute heurté les âmes sensibles. Il s’agit d’un nouveau-né enterré vivant et qui a eu la chance de survivre grâce à l’intervention des secouristes très vite alertés. On croirait à une fiction et pourtant, la scène se déroule au Burkina Faso, pays des Hommes intègres. C’est à n’y rien comprendre. Pourquoi se montrer autant inhumain ? En tout cas, rien ne peut justifier un tel comportement. Car, même quand on ne veut pas d’un enfant, il vaut mieux le confier à un orphelinat plutôt que de le livrer à la merci des charognards.

Boundi OUOBA