Depuis un certain temps, l’Office national de la sécurité routière (ONASER) a entrepris de normaliser les ralentisseurs hors normes sur un certain nombre d’axes routiers du pays. C’est une initiative qui contribuera, à n’en point douter, à réduire les dégâts causés par ces ralentisseurs. Cependant, on constate par endroits que des ralentisseurs sont raclés et non remplacés. Cela peut constituer un début de dégradation de la route à ces endroits et aussi contribuer à causer les mêmes dégâts qu’on a voulu éviter. Il serait donc bien qu’après avoir démoli ces ralentisseurs souvent qualifiés d’anarchiques, l’on songe à mieux niveler la route à ces endroits.

KFK