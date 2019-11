Afin de contrôler les entrées et sorties des usagers dans certains services publics et privés, on a instauré le principe des badges pour les visiteurs. Ce qui est une bonne chose en soi dans ce contexte d’insécurité accrue. Seulement voilà ! Il y a des badges qui sont tellement crasseux que l’on n’a pas envie de les toucher à plus forte raison de les accrocher à sa chemise. Et les exemples sont si nombreux que l’on ne se risquerait pas à vouloir les citer. C’est pourtant l’image de tout un service qui prend un coup lorsqu’on tend un badge sale à un visiteur.

Issa SIGUIRE