Le problème de monnaie devient de plus en plus sérieux à Ouagadougou. Jusque-là, on était habitué à cette forme subtile de nos boutiquiers et autres vendeurs, qui consiste à retenir la monnaie des clients en leur proposant des amuse-gueule comme des bonbons ou des biscuits, selon la valeur de la somme restante. Parfois, on faisait contre mauvaise fortune bon cœur. Mais on constate maintenant que même les grandes alimentations veulent entrer dans ce jeu. A moins de vouloir faire de la rétention de monnaie, comment comprendre qu’une alimentation ou un supermarché digne de ce nom, sous prétexte qu’il n’y a pas de monnaie, propose des amuse-gueule à ses clients ? La monnaie, ça se cherche. Et tout gérant d’alimentation doit se préparer pour ne pas heurter souvent ses clients.

Boundi OUOBA