Le plus souvent, on voit des marchandes installées devant la plupart des établissements scolaires à Ouagadougou comme dans les provinces. Cela n’a rien de mauvais en ce sens que ces marchandes permettent aux élèves de s’offrir des amuse-gueule à l’heure de la pause. Mais là où le bât blesse, c’est que les conditions d’hygiène ne s’y prêtent pas toujours. Car, on voit parfois des friandises exposées à la merci de la poussière et des mouches, que l’on vend aux enfants dont certains se retrouvent plus tard avec des maux de ventre. C’est le lieu d’en appeler à la responsabilité des chefs d’établissements scolaires qui doivent veiller au grain.

Frédéric TIANHOUN

(Collaborateur)