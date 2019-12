Il y a des rues à Ouaga qui sont devenues des coupe-gorges. Quand on les emprunte à partir d’une certaine heure de la nuit, c’est l’agression assurée. La rue des Archives nationales, située côté ouest du Musée national, a cette mauvaise réputation depuis de nombreuses années. Pourtant, elle dessert des sites importants comme le Lycée de la Jeunesse, l’espace culturel Gambidi, un CSPS, un marché, etc. Selon les riverains, des viols et des agressions diverses sont fréquents sur cette voie. L’autorité est donc interpellée. Il faut qu’une solution soit trouvée en urgence pour mettre fin au calvaire des riverains.

Frédéric TIANHOUN

(Collaborateur)