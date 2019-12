Selon des chiffres rendus publics par la brigade nationale des sapeurs-pompiers, 44 accidents de la circulation ont été enregistrés dans la ville de Ouagadougou entre le 24 et le 25 décembre 2019. Heureusement, l’on n’a enregistré aucune perte en vie humaine. Tout en encourageant ce qui paraît à nos yeux comme une prise de conscience des uns et des autres, il y a lieu d’en appeler davantage à la prudence à l’occasion de la Saint-Sylvestre pour que soient minimisés les risques d’accidents de la circulation. C’est à ce prix que nous pourrons, ensemble et dans la joie, accueillir 2020 qui frappe déjà à nos portes. Cela dit, bonne et heureuse année à tous !

Valerie TIANHOUN