On ne le dira jamais assez. Le nouvel an constitue, le plus souvent, une occasion pour bien des entreprises de la place, de se faire une publicité, à travers la confection de calendriers qu’elles prennent le soin de distribuer à leurs clients. Cela n’a rien de mauvais. Bien au contraire, l’initiative est à saluer à sa juste valeur. Seulement, le constat est que certains calendriers comportent parfois des erreurs si fait qu’ils finissent par déboussoler leurs détenteurs. C’est pourquoi nous en appelons au sérieux des uns et des autres. Car, un calendrier est une boussole dont se sert pour se situer dans le temps.

Boundi OUOBA