L’eau potable est une denrée rare dans notre pays. Et le gouvernement burkinabè ainsi que certains organismes mènent, depuis des années, une campagne de sensibilisation pour que cette denrée soit non seulement bien utilisée, mais aussi accessible à tous. Cependant, malgré les efforts consentis, certains consommateurs utilisent l’eau de façon irrationnelle. C’est surtout le cas dans certains services publics. En effet, bien des agents ne prennent pas la peine de refermer le robinet, laissant ainsi l’eau couler à volonté après utilisation. Ce sont là des comportements pour le moins inciviques et incivils qu’il faut condamner. Car, n’oublions pas que l’eau est précieuse. Donc, faisons-en un usage rationnel. Il y va de l’intérêt de tous.

Valérie TIANHOUN