De plus en plus, on voit des gens qui prennent le soin de collectionner des pièces d’argent, notamment de 5, 10 et 25 F CFA. Pour comprendre la motivation qui se cache derrière, nous avons posé la question à un collectionneur de ces pièces, qui, sans sourciller, nous a dit qu’à un moment donné, il les fait fondre pour en faire des bijoux. Voyez-vous ? Ce n’est pas normal. Les billets tout comme les pièces d’argent en circulation, sont des biens de la BCEAO (Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest). On ne comprend donc pas pourquoi des individus peuvent en disposer comme si c’était des biens privés. En tout cas, il revient à la BCEAO de prendre des dispositions si elle veut éviter la déperdition monétaire dont elle est victime.

Boundi OUOBA