C’est connu de tous, Ouagadougou est une ville poussiéreuse. Cependant, le comportement de certaines personnes, notamment des commerçants, des boutiquiers, laisse souvent à désirer. Il n’y a aucun souci de propreté en matière d’entretien des articles. Tenez, lorsque vous arrivez dans certaines boutiques et demandez un article (boîte de sardines, de lait, etc.) et que le vendeur vous le tend, vous avez tout simplement envie de vomir, tant la poussière qui est là-dessus est considérable. Vous sentez que certains articles ont fait des mois sans recevoir un seul coup de chiffon. Le plus écœurant, c’est que ces commerçants vous lancent souvent des propos du genre : « Ah, il y a trop de poussière… ». Quand même, un minimum d’efforts, chers boutiquiers ! Pourquoi ne pas dépoussiérer les articles au moins chaque matin ? Ce n’est pas la mer à boire.

Colette DRABO