« La société se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet avis ». En effet, il n’est pas rare de voir cette clause insérée au bas de certains avis de recrutement. On comprend aisément l’esprit de ce genre de posture qui peut viser, entre autres, soit à réajuster, soit à annuler purement et simplement l’offre qui est ainsi faite. Seulement, sur le plan juridique, ça coince un tout petit peu. Car, à partir du moment où l’on s’engage envers des personnes plus ou moins déterminées, l’on est tenu par cet acte, quitte à faire une annonce pour se rétracter, le cas échéant. Dans le cas contraire, on frise l’abus de droit en voulant, de façon arbitraire, se réserver un droit qui n’existe peut-être même pas.

Issa SIGUIRE