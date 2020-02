Depuis l’instauration du couvre-feu dans la région de l’Est, l’on assiste à une recrudescence des vols par effraction dans certaines localités comme Namounou, Diapaga, Mahadaga, etc. En effet, nombreux sont les magasins, les boutiques et autres kiosques Orange Money qui sont maintenant cambriolés ; tant et si bien que bon nombre de commerçants ne savent plus à quel saint se vouer. C’est le lieu donc d’en appeler à la vigilance des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui doivent veiller au grain en renforçant les patrouilles partout où besoin est. Car, ceux-là qui profitent du couvre-feu pour voler, méritent d’être traités à la hauteur de leurs crimes.

Boundi OUOBA