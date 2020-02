Un camion a pris feu en milieu de semaine écoulée dans les encablures du SIAO, faisant 1 mort et un blessé grave. A ce qu’on dit, ledit camion avait rejoint le garage pour un problème technique. Et c’est au cours de l’opération de soudure que le véhicule a pris feu ; le soudeur n’ayant pas pris le soin d’extraire le carburant du réservoir. Voyez-vous ? Ce drame doit interpeller plus d’un. Surtout ceux-là qui, même en plein garage-auto, ne se privent pas de fumer la cigarette, feignant d’oublier tous les risques qu’ils encourent et font courir aux autres. Alors, vigilance !

Issa SIGUIRE