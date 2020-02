La scène paraît pour le moins incroyable. Et pourtant, elle est réelle. Un jeune homme, la vingtaine bien sonnée, au guidon de sa moto, roulant à vive allure en train de siroter la bière. La scène se déroule sur le boulevard des Tansoaba non loin de l’échangeur de l’Est. C’était le 16 février dernier. Que cherchait à prouver ce jeune ? Un besoin d’affirmation de soi ou l’expression d’un affranchissement ? Autant de questions que l’on est en droit de se poser. Non sans écraser une larme de voir que ceux-là qui constituent la relève de demain, font preuve d’insouciance. C’est à croire vraiment que notre société est en perte effrénée de valeurs. Mais à qui la faute ? Difficile d’y répondre quand on sait que parfois, ceux-là même qui sont censés donner le bon exemple, se comportent comme des gredins.

Boundi OUOBA