« Bonjour Votre demande que vous avez déposée dans notre société, a été retenue. On a un manque de personnel. Mais on n’arrive pas à vous joindre ». Ce message, peut-être que certains d’entre vous l’ont déjà reçu sur leur téléphone portable. Mais ne cédez pas Il ne s’agit ni plus ni moins que de l’œuvre d’escrocs tapis dans l’ombre. Car, si vous commettez l’erreur de répondre à ce message, on commencera par vous demander des documents avec en sus une certaine somme d’argent pour complément de dossier. Et une fois l’argent reçu, le numéro ne passe plus. Voyez-vous ? Il faut savoir raison garder au risque de se laisser gruger par des marchands d’illusions.

Boundi OUOBA