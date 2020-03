S’il y a un animal qui appuie l’homme dans ses tâches quotidiennes, c’est bien l’âne. Mais, s’il y a aussi un animal pour qui l’homme a peu d’égards, c’est bien aussi cet équidé. Il suffit de regarder autour de nous-mêmes pour nous en convaincre. On ne cesse de le rudoyer à longueur de jour et de nuit. Pire, c’est à peine si certains se soucient de lui donner à boire ou à manger, oubliant qu’en tant que bête de somme, l’âne est aussi fait de chair et d’os. Voyez-vous ? Montrons-nous plus regardants envers cet animal dont l’apport à l’homme est inestimable.

Frédéric TIANHOUN (collaborateur)